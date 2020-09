Agostini: "Se la Juve ha chiesto Milik forse non è così scarso! Petagna non è ancora un top player, ma sarà utile in stagione" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Agostini, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "CalcioNapoli24Live":

"Milik sembra ancora bloccato, se dovesse rimanere il Napoli con Osimhen, Petagna e Milik e poi c'è Mertens, il reparto offensivo è ben attrezzato. Dovrà Gattuso essere bravo a metterli nei momenti giusti, nelle partite in cui servono determinate caratteristiche. In certe gare si può giocare con le due punte. Se rimane così, non so se il Napoli andrà a prendere altri attaccanti: si accumulano troppo e delle volte a non giocare si scontenta tutti.

Milik? E' una punta d'aria di rigore ma che sa giocare anche con la squadra, bravo con le sponde. Ha avuto due infortuni che l'hanno penalizzato, magari non è entrato in sintonia col pubblico napoletano ma con la continuità giusta e col lavoro è un attaccante importante. Se la Juve o altre squadre l'hanno richiesto, vuol dire che non è così scarso. Prima di dar via certi giocatori, bisogna pensare a quanto possono dare o invece quanto sia importante incassare.

Petagna? Buon attaccante, giovane. Non è ancora esploso, non è ancora un top attaccante. Il Napoli l'ha preso, è una buona prospettiva: è un attaccante che può essere utile in certi momenti a dare un cambio durante la stagione, non penso nella testa di Gattuso sia il primo attaccante, il titolare del Napoli".