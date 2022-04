Agostinelli: "Zielinski e Fabian Ruiz non hanno fatto il salto di qualità, forse è meglio cambiare aria: spesso si sopravvalutano i giovani"

Ultime calcio Napoli - Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il ritiro può servire per avere tranquillità, magari a casa non riesci a riposare per i bambini, ma oggi ci sono troppe distrazioni. Nel calcio, tante volte, le risposte non si hanno. Ho pensato al perchè lo stadio Maradona non sia stato un fortino e non me lo aspettavo. Se non sai gestire le pressioni, non vai a giocare in squadre che devono sempre vincere, altrimenti dovrei pensare che oggi si stia facendo un miracolo. Un alibi che voglio togliere questo. Spesso, però, si sopravvalutano i propri calciatori, soprattuto i giovani. All'estero, giocatori come Raspadori e Scamacca non te li vengono proprio a prendere e ce ne sono tanti in giro. Nel Napoli ci sono tanti calciatori che dovevano fare il salto di qualità e non lo hanno fatto: Zielinski e Fabian Ruiz su tutti".