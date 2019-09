Agostinelli: "Vincono le squadre, non i moduli! Koulibaly-Manolas? Serve attenzione anche in area, non solo in campo aperto"

Ultime calcio Napoli - Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Non prender gol non è solo essere rapidi in campo aperto: è essere attenti sulle palle inattive, nel difendere l’area piccola in caso di forcing. Con Koulibaly e Manolas puoi concederti il 2 vs 2 in campo aperto perché le ripartenze non fanno paura, però magari è ugualmente un peccato vanificare tutto per un cross su cui non si è sufficientemente attenti. Non credo che Ancelotti sia soddisfatto dell’equilibrio della sua squadra”.