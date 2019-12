Agostinelli: "Vedo sempre più scoramento nel Napoli, se ADL non vuole esonerare Ancelotti deve dargli più poteri"

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non mi aspettavo questo rendimento da parte del Napoli, i risultati ottenuti in campionato sono imprevedibili. Vedo sempre più scoramento, giornata dopo giornata. L'importante è che la società, tramite il presidente, prenda decisioni importanti. Ancelotti non va esonerato perché l'esonero è sempre una cosa molto triste, ma se non valuta di mandarlo via De Laurentiis deve dargli ancora più poteri".