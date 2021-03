Agostinelli: "Napoli, quanti errori di inesperienza: con la rosa a disposizione, l'obbligo è il 4° posto"

Napoli Calcio - "E' stata un'occasione persa, però guardando bene la partita il Sassuolo per quanto aveva fatto non meritava di perdere". Andrea Agostinelli commenta così ai taccuini di Tuttomercatoweb.com il pari del Napoli, quasi incredibile per come è maturato. "Questi sono punti pesantissimi e i partenopei devono migliorare perché la lotta Champions è sempre più agguerrita".

Agostinelli