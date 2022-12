Agostinelli: "Napoli perfetto, le altre no: è normale il nervosismo di chi insegue"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Chi rincorre è giusto che si innervosisca, il Napoli ha qualche bonus per sbagliare qualche gara e per questo più tranquillo rispetto alle altre. Se sbagli da secondo in classifica dici addio al campionato. Inter e Juventus hanno fatto molto al di sotto delle proprie possibilità. Il Napoli primo ci sta, il distacco no, è ampio. Napoli perfetto fino a questo momento. La Roma non ha uno spogliatoio unito, l'Atalanta ha perso troppi pezzi importanti nella rosa. La Lazio potrebbe essere una mina vagante per chi sta davanti".