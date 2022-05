Agostinelli: "Napoli, il prossimo anno devi rinforzarti in una caratteristica: vi spiego quale. Lozano? Che delusione"

Ultime calcio Napoli - Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli dovrà essere rinforzato nella fisicità, più che nella qualità che è già elevata. Nel mercato ci si deve giocare le carte nella fisicità. Senza Insigne si perde tanto ma non è detto che non si possa trovare qualche altro calciatore. Quando è stato preso Anguissa, non ci si aspettava un rendimento così elevato, è stata una grande fiducia. Kvaratskhelia? Vediamolo in Italia, ma ha grandi qualità. Lozano? Mi ha un po' deluso, la mia paura è che dopo un po' di tempo alcuni calciatori non riescano a dare qualcosa in più".