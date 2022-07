Agostinelli: "La gente vuole vedere qualcosa, la cessione di Koulibaly non passa sotto traccia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il 4-3-3 di Spalletti per il Napoli con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia? Spalletti avrà capito che Kvara potrebbe fare fatica in fase difensiva, con Lobotka, Zielinski ed Anguissa si avrebbe un gran bel centrocampo. Sicuramente si cercherà l’equilibrio perchè il Napoli per poco non riparte da zero, visti i tanti addii.

La perdita di Koulibaly va rimpiazzata in modo importante, non così tanto per: era un giocatore troppo determinante, Spalletti lo sapeva e lo sapeva la società.

Kim e Ostigard? Devo dire che rimpiazzare Koulibaly non è semplice, ma con i soldi presi forse Spalletti si aspetta che possa essere rinforzato in modo alternativo. Mi metto dalla parte di Spalletti: vorrà forza e consistenza, e con questi soldi ci vuole un bel giocatore con un’alternativa. La gente vuole vedere qualcosa, la cessione di Koulibaly non passa sotto traccia"