Agostinelli: "Koulibaly e Manolas sono alla pari di Chiellini e De Ligt, sono i più forti d'Europa"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Partire con lo stesso staff tecnico è una forza, cresci tanto anche se ingaggi due o tre calciatori importanti. Dal 1 luglio io vorrei vedere un Napoli con almeno quattro titolarissimi provenienti dal mercato". "Koulibaly e Manolas sono alla pari di Chiellini e De Ligt. Coppie difensive più forti d'Europa".