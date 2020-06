Agostinelli: "Coppa Italia? Il Napoli ha tutte le possibilità di arrivare in finale e vincere"

Andrea Agostinelli è intervenuto all'interno del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Da tecnico ha analizzato i vari guai fisici che stanno colpendo i calciatori alla ripresa degli allenamenti: "E' una situazione figlia della lunga inattività che ha sconvolto tutti. Una sqaudra di calcio - ha detto - di solito sta ferma al massimo quaranta giorni. Va detto che un periodo come quello che abbiamo passato, stando a casa con tante restrizioni, ance psicologicamente rappresenta un gran trauma. A livello fisico tanta inattività comporta qualche rischio per una ripresa che deve essere veloce per arrivare al 70-80% della condizione".

Si è fatto un po' troppo in fretta a spingere, visto che il campionato è alle porte?

"Anche i nostri preparatori tutti molto bravi qualche problema lo hanno trovato perchè quello che abbiamo vissuto è stato un caso anomalo. Durante l'anno è tutto catalogato e scadenzato mentre in questo frangente ci siamo trovati di fronte ad una novità assoluta".

In Bundesliga 65 infortuni nelle prime due giornate. Preoccupante in vista di quel che potrà accadere nel nostro campionato...

"Questo dimostra quel che può succedere durante tanta inattività. Credo che con 5 sostituzioni gli allenatori potranno gestire meglio la situazione. Giocando ogni tre giorni devi per forza cambiare".

La Lazio nella corsa scudetto potrà puntare sul fatto di non aver altri impegni al di fuori del campionato?

La Lazio prima poteva star meglio. La Champions si giocherà ad agosto... I biancocelesti hanno dovuto smettere di giocare in un momento favorevolissimo a livello psicologico. Credo che la formazione di Inzaghi adesso non abbia problemi tecnici, il problema semmai è ritrovare autostima e riprendere ad andare così veloce come succedeva nei mesi scorsi. E' una delle squadre che potrebbe essere svantaggiata da questa interruzione. E' anche vero che ora ci si ritrova ai nastri di partenza con gli stessi parametri: in casa e in trasferta si gioca senza pubblico però Atalanta e Lazio per come stavano andando credo possano essere penalizzate dal punto di vista psicologico. Queste due squadre prima si sentivano superiori e tutto quel che facevano risultava facile".

Cosa aspettarsi invece dal Napoli?

"Vedo che si sta ritrovando unità d'intenti tra tifoseria, società e staff tecnico. Credo che Gattuso abbia potuto conoscere ancora meglio il gruppo. Anche l'Inter potrà essere avvantaggiata da questo stop considerato che veniva da due sconfitte pesanti e doveva riordinare le idee".

Il Napoli e le chance di vincere la Coppa Italia?

"Credo le abbia, con Gattuso il Napoli è tornato a correre abbastanza bene. Le qualità per vincere la Coppa le ha e credo sia l'obiettivo. Ha tante possibilità".