Agostinelli: "Atalanta sicuramente in Champions, lottano le altre tre per due posti. Fabian Ruiz fa la differenza se sta bene"

Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’Atalanta è la squadra che più diverte, lavorano bene ed è la squadra che per me sicuramente andrà in Champions League. Sarà lotta tra Milan, Juve e Napoli per due posti. Fabian Ruiz fa la differenza quando sta bene e ora sta giocando alla grande, spesso ha avuto un calo nel rendimento e anche tante giuste critiche".