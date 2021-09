Agostinelli a CN24: "Napoli? Ad oggi fatico a trovare punti deboli! Sarei deluso se snobbasse l'Europa League, su Anguissa ed Osimhen..."

L’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I principi tattici del Napoli? Sa attaccare negli spazi, quando l’avversario ti pressa subito verticalizza sui movimenti delle punte. E poi sa attaccare le difese chiuse, con una torre davanti che se crossi può far male in area di rigore. In fase di possesso palla è una squadra completa, in fase di non possesso ha Anguissa molto importante tatticamente, con lui è una squadra completa.

La mano di Spalletti si vede, ma i singoli giocatori sbagliano meno e prendono meno tiri in porta. C’è organizzazione di squadra, tutti si danno una mano ed il 4-2-3-1 con il trequartista dietro la prima punta può portare ad un centrocampo a tre perchè ci sono le caratteristiche per farlo. Ci si intercambiabili tra due schemi, infoltendo il centrocampo o l’attacco a seconda delle situazioni.

Come Osimhen davanti è un profilo diverso dagli altri, c’è da dire che Anguissa ha completato la batteria dei centrocampisti: serviva uno fisico ma che sapesse giocare dinamico, il punto debole del Napoli forse è il tenere i piedi per terra ma al di là degli altri anni la città non si sta facendo trasportare dal rapido e facile entusiasmo. Nel momento di difficoltà si vede la reazione della squadra, e quelle viste contro Juventus e Leicester mi fanno ben sperare, sono state reazioni da grande squadra.

Il Napoli è la miglior difesa, ha il miglior possesso palla: incontrarla oggi è difficile per tutti, è la più accreditata per vincere il campionato assieme alle milanesi e non è un delitto dirlo. Fatico a trovargli punti deboli.

Europa League per far giocare gli altri? Sarei deluso se il Napoli la snobbasse, ha una rosa con la quale può fare quello che gli pare, potenzialmente fino in fondo”