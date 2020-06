Agostinelli a CN24: "Callejon più di Politano, Napoli squadra solida e con margini di miglioramento! Su Meret..."

Ultime notizie calcio Napoli – Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli dà l’idea di essere una squadra solida ed ha margini di miglioramento perché gli esterni, Di Lorenzo e Hysaj, non hanno fatto una buona partita. Insigne, Mertens e Politano sono in forma, quest’ultimo forse è durato un po’ poco. Io mi aspetto Callejon perché ha meno minuti nelle gambe e poi lo spagnolo in fase di non possesso potrebbe far meglio. Da quelle parti c’è Alex Sandro. Vedo Callejon dal primo minuto più che Politano. Scelta coraggiosa di Gattuso lanciare Meret, mi auguro che tutto lo staff possa tenere l’azzurrino su di morale perché ha grande potenzialità. Per Gattuso il titolare è Ospina. Demme ha dovuto fare gli straordinari con l'Inter perché mancavano i raddoppi a centrocampo”.