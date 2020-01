Aglietti: "Quando ero al Verona dissi al direttore che m'impressionò Kumbulla. Con Grosso non giocava, poi..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alfredo Aglietti, ex attaccante del Napoli ed ex allenatore del Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it :

“Gli attaccanti del Napoli sanno di essere sotto pressione in questo momento e manca lucidità. Manca fiducia, serenità e questa si trova solo coi goal per gli attaccanti. Se resti troppo tempo senza segnare ti porti un peso importante. Lo stesso Insigne è mancato ultimamente, cosa che non mi sarei aspettato. Anche Callejon sta facendo più fatica dal punto di vista della realizzazione. Quando giochi col 4-3-3 hai bisogno di due attaccanti molto larghi ed il solo Milik lì davanti non può bastare. Gattuso intende avere più inserimenti da parte delle mezz’ali, bisogna riempire meglio l’area avversaria. Mancano anche i goal dei centrocampisti ed i tiri da fuori area. Ho allenato Kumbulla per due sedute, poi andai via. Con Grosso trovava poco spazio. Parlando col direttore del Verona gli dissi che mi aveva impressionato Kumbulla, non sembra un ragazzo di vent’anni, ha una personalità importante ed è maturo di una grande squadra”.