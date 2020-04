AEK Atene, Carrera: "Tsimikas buon calciatore, ha le caratteristiche per diventare un top player"

Ultimissime calciomercato Napoli. Massimo Carrera, allenatore dell’AEK Atene, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Qui in Grecia ci sono le stesse regole di contenimento in vigore in Italia, però ci sono molti meno contagi rispetto a quelli italiani. Al momento il calcio è fermo anche qui, con la federazione che si riunirà a fine aprile per fare il punto della situazione per capire quando e se riprendere”

Su Tsimikas: “L’ho visto solo quest’anno, ma è un buon giocatore e può diventare un top player. Ovviamente lo conosco poco ma mi ha dato ottime impressioni di velocità ed anche difensivamente va forte”