ADL annuncia il cambio in panchina: "Doloroso esonerare Mazzarri, ora diamo il benvenuto a Calzona"

Cambio in panchina per il Napoli: si attendono solo i comunicati ufficiali ma la notizia è ormai certa. A confermarlo, del resto, è stato direttamente Aurelio De Laurentiis intervistato da SkySport all'uscita dall'hotel Britannique dopo una lunghissima giornata.

Esonero Mazzarri, De Laurentiis annuncia Calzona

Queste le parole del presidente: "Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli. E’ sempre doloro esonerare un amico. L’ho ringraziato ed è stato disponibilissimo a darci una mano quando eravamo in difficoltà, ma bisogna anche considerare che ai tifosi del Napoli bisogna dare sempre qualcosa di più. Ora ci proviamo attraverso Calzona che qui ha lavorato con Sarri e che conosce l’80% dei nostri giocatori.

Scelta intelligente? Questo lo vedremo, il tempo è galantuomo. Diamo il benvenuto a Calzona e cerchiamo di aiutarlo senza contrasti che inizia contro il Barcellona che ha grossi giocatori ed è sempre il Barcellona nonostante quello che dicono. Cosa ho chiesto a Calzona? Verrà domani mattina alle 08.30, parleremo a lungo e poi andremo a Castel Volturno dove lo presenterò a tutti i ragazzi anche se non c’è bisogno di presentazioni.

Staff Calzona, ADL non esclude l'arrivo di Hamsik

Hamsik? Era intrigato di tornare a lavorare per la squadra dove ha giocato fino alla fine diventando una bandiera", ha concluso il presidente che dunque non esclude la possibilità di un ritorno anche per l'ex centrocampista nonostante le ultime notizie.