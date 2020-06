Adeyemi, l'agente: "Prima del lockdown il Barcellona si era mosso concretamente per lui. Contatti con il Napoli? Non sarebbe rispettoso parlarne..." [ESCLUSIVA]

Ultime notizie mercato Napoli - Thomas Solomon, agente di Adeyemi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“E’ un classe 2002, è molto giovane e forte e ricorda Mbappè. Quel che deve migliorare, forse, è la capacità di fare le scelte giuste nei momenti importanti. Ha continuato ad allenarsi anche durante il lockdown, ovviamente ha bisogno di giocare con calciatori di esperienza e di grande mentalità. Napoli? Non si sa mai cosa può accadere in futuro ma ci sarebbe il gradimento da parte del ragazzo di giocare con tanti campioni come ce ne sono in azzurro. Il Barcellona si era mosso per lui prima del Coronavirus e ci sono discussioni in corso con il Salisburgo sulla valutazione. Non mi sento di sbilanciarmi sulla cifra che gli austriaci potrebbero chiedere. Contatti con gli azzurri? Non sarebbe rispettoso parlarne... (ride, ndr)".