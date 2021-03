Adepoju: "Se il Napoli certifica che Osimhen è al 100%, deve essere convocato a marzo con la Nigeria! Sulle critiche a Napoli..." [ESCLUSIVA]

Mutiu Adepoju, ex leggenda del calcio nigeriano con un passato in Liga e nel Real Madrid Castilla, parla della situazione che sta vivendo Victor Osimhen a Napoli in un'intervista rilasciata per CalcioNapoli24.it al collega nigeriano Oluyemi Ogunseyin:

Crede che il CT Rohr debba evitare di convocare Osimhen per i prossimi impegni della nazionale nigeriana, visti i numerosi infortuni avuti dal bomber del Napoli?

"Va detto sicuramente che Osimhen è stato molto sfortunato quest'anno, ha avuto tanti problemi. Ma una volta che lo staff medico del Napoli certificherà che la sua condizione sarà al 100%, non vedo perché non debba essere convocato dalla Nigeria per le partite contro Benin e Lesotho. Non dimentichiamoci che Osimhen è sempre stato molto profilico con la Nigeria ed è un punto di riferimento.

Napoli un club troppo importante per Osimhen al momento?

"Non credo che l'alto costo del suo cartellino pagato dal Napoli stia avendo un impatto mentale negativo sulla sua stagione. Tanto meno credo che il Napoli sia una squadra troppo importante per lui al momento. Non dimenticatevi che quest'anno ha avuto davvero tanti infortuni, poi anche il Covid. Detto ciò, credo fermamente che Victor sarà un ottimo acquisto alla lunga per il Napoli. Ha 5 anni di contratto in Serie A con loro, avrà modo di mettersi in mostra. Non ho dubbi sul fatto che segnerà tantissimi gol a Napoli e si metterà in mostra.