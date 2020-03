CdN - Addio Koulibaly? De Laurentiis per meno di 80mln non lo cede, ma c'è un'esigenza da tenere in conto per il futuro

Notizie - Non c'è solo il Paris Saint-Germain a tentare Kalidou Koulibaly. Il senegalese continua ad essere un uomo-mercato come racconta Cronache di Napoli:

“Il difensore del Napoli sembra allontanarsi ogni giorno di più, farebbe gola al Manchester United De Laurentiis non ha intenzione di privarsene per meno di 80 milioni. Il club inglese non sembra badare a spese, nel tentativo di accontentare le richieste dell'allenatore Solskjaer. Una richiesta che potrebbe 'incastrarsi' con un' altra esigenza, quella di abbassare il monte ingaggi in mancanza di Champions. KK è il giocatore più pagato del Napoli con sei milioni annui”