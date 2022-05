In occasione di Napoli-Genoa, l'ultima gara di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra davanti ai suoi tifosi, sui maxischermi del Maradona ci saranno dei messaggi di ex azzurri per il capitano.

Addio Insigne, il messaggio di Callejon

Di seguito il messaggio dell'ex attaccante azzurro José Callejon, pubblicato in anteprima da DAZN.

