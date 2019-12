Adani: "Reazione importante ma dimentichiamoci il gioco spumeggiante del Napoli, la più grande delusione è Insigne"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita tra Udinese e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La reazione nel secondo tempo è importante, con la ricerca del gioco e qualche cambiamento tattico. Non rimane così tanto qualitativa la proposta di gioco ma almeno la reazione nel finale per la testa è importante. Il risultato non è positivo e non migliorerà l’umore, resterà qualche malumore e qualche errore commesso. Dobbiamo dimenticarci il Napoli spumeggiante e questa è una nota dolente, il Napoli ha tutte le qualità per fare un gioco di un certo tipo. Siamo ancora lontani. Nel Napoli sta deludendo più di tutti Insigne, la sostituzione vuol dire che non si fanno prigionieri in questo periodo. Llorente ha cambiato il modo di attaccare della squadra, la palla riusciva a restare per più tempo in zona offensiva. La svolta c'è stata quando sono stati liberati i due terzini”.