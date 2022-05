Ultime calcio Napoli - Lele Adani, opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne a 90° minuto ai microfoni della Rai:

"433 partite e 122 gol con il Napoli. Contro il Genoa ha messo in campo le sue migliori giocate. Ci ha mostrato il meglio del suo repertorio, facendo anche una giocata che in tutto il mondo fa solo Neymar, doppio pallonetto dove non c’è spazio e anche da una posizione molto defilata ha provato la conclusione".