Adani esalta Anguissa: "Mi ricorda Michael Essien, sa fare tutto! Osimhen ha tante qualità"

Napoli - Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della "Bobo TV", canale Twich di Christian Vieri: "Osimhen arriva in porta, crea spazio, lotta con i difensori avversari, gioca di forza, di smarcamento e si libera. Ha tante qualità, e può crescere ancora. Anguissa, invece, mi ricorda il primo Michael Essien, non come postura ma come esecuzione. Quando giocava al Lione, prima di andare al Chelsea e a Real Madrid, gli somigliava davvero. Anguissa sa fare tutto: protegge il pallone e con il controllo orientato conduce e smista la sfera. E’ un centrocampista davvero completo".