Adani: "Dzeko sta facendo la differenza all'Inter. Juve? Tirerà fuori la sua storica identità"

Serie A - Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Lele Adani (come si vede nel video sotto) ha parlato anche di Inter e Juventus: "La delusione finora è stata la squadra bianconera perchè deve offrire altro ma arriverà ad offrirà altro e risalirà. Ha vinto con merito anche col Chelsea e tirerà fuori la sua storica identità, darà soddisfazioni. Dybala? Non è una questione tattica ma attitudinale, ha l'attitudine a risolvere e determinare. L'anno scorso è stato sfortunato, ma due anni fa è stato il migliore della Serie A. Mi aspetto il salto di qualità e che sia davanti a trainare. Quanto all'Inter sta rispettando le previsioni, il livello di Barella è da top, ho una stima particolare per Brozovic, ma la differenza la sta facendo Dzeko"