Adani: "Chi parla male di Maradona per pubblicizzarsi sarà spazzato via dall'amore per Diego!"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Adani, in diretta su Instagram con Cristian Vieri, ha parlato ancora una volta di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Maradona andava a testa alta e con il petto nudo, con la spada contro i fucili. Non lo fermate, potete parlarne bene o male ma non lo fermate. Ha fatto 60 anni come ha voluto in nome dell'amore del calcio e del popolo, senza negoziare nulla. Deve rimanere a tutti, anche ai detrattori che vogliono dire la parola diversa adesso per pubblicizzarsi. Non ce la fate, l'amore per Maradona in giro per il mondo vi spazza via".