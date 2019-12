Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha parlato così di Giovanni Di Lorenzo durante la telecronaca della partita tra Napoli e Genk:

"E' un giocatore completo, che ti ritrovi sia in fase di spinta che quando c'è da difendere, sa marcare e prendere l'uomo. Inoltre è bravo a giocare in una difesa a quattro sia a destra che a sinistra ma sa adattarsi anche in una difesa a tre. Non ce ne sono molti come lui, per me deve andare agli Europei".