Adani all'intervallo: "Napoli meritatamente in vantaggio, ma Inter molto pericolosa su palla inattiva"

Calcio Napoli - Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'intervallo di Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha meritato questo vantaggio per l'atteggiamento che ha avuto nel corso di tutto il primo tempo, ma non dimentichiamo che l'Inter ha preso un palo ed una traversa. In entrambi i casi i pericoli sono nati da situazioni di palla inattiva. Skriniar ha sbagliato sul gol, l'ha tirata su Brozovic. Lì è nato il rimpallo che ha premiato Insigne, con Handanovic che si è poi fatto scappare il pallone per il contatto con de Vrij".