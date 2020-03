Ultime calcio Napoli - Ai microfoni dell'emittente belga VRT, il difensore del Tottenham Jan Vertonghen, in scadenza di contratto accostato al Napoli, ha parlato del futuro:

"Sono in una fase di riflessione, devo prendere un pezzo di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che avrò. Dovrò decidere cosa voglio nella mia carriera. Tra tre o quattro anni, tornerò nel luogo in cui probabilmente mi sistemerò definitivamente. Non voglio alcun tipo di rimpianti nella mia carriera".