Accostato al Napoli, Retegui: "Miglior difensore? Buongiorno è un animale! Quell'esordio al Maradona..."

Calciomercato Napoli. Mateo Retegui, attaccante del Genoa che piace anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AS:

Quale rivale è stato il più duro tra quelli di Serie A? Le difese qui sono ottime, quasi tutti giocano uomo a uomo, e questo mi piace. C'è un giocatore che mi ha fatto un sacco di falli e non me ne hanno fatto pagare nemmeno uno (ride), ma che è fantastico e mi piace come centravanti: Buongiorno, compagno di squadra. Quando abbiamo giocato contro il Torino mi è sembrato un animale fisicamente ed è molto completo tecnicamente.

Fa il suo debutto al Maradona di Napoli, contro l'Inghilterra... E segna un gol! Sembrava scritto. Togliendo il risultato della partita, è stata una favola. Ho sentito che stavo strappando qualcosa di speciale e sono ancora qui, sperando di crescere sempre di più.

Cosa sogna Mateo Retegui per il suo futuro? I sogni li tengo per me, ma posso dire che quello che desidero ora ogni giorno è vivere un campionato europeo spettacolare con l'Italia.