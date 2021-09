Accostato al Napoli, Lammers: "Eintracht? Ho guidato fino a Francoforte"

Ultime calcio - Sam Lammers parla in conferenza stampa del suo addio all'Atalanta:

“Quando è arrivata la chiamata dell’Eintracht ho preso due cose, sono salito in macchina e ho guidato fino a Francoforte. A Bergamo la situazione non era ideale, giocavo poco e a gennaio non avevano voluto lasciarmi partire. Quindi ero molto felice di questo trasferimento si fosse concretizzato dopo i contatti lo scorso gennaio. L’Eintracht gioca un calcio offensivo come piace a me e spero di inserirmi velocemente nei meccanismi di gioco per dare subito il mio contributo alla squadra”.