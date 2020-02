Accostato al Napoli, Castrovilli avverte: "Sto bene alla Fiorentina, voglio restarci a lungo!"

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport a proposito del suo futuro. Sul calciatore c'è stato anche l'interessamento del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sto bene qui a Firenze e voglio restarci a lungo: l'obiettivo è quello di entrare in Europa, in Champions League, magari prima di 3 anni e spero di poter dire presto che al Franchi comandiamo noi. Il prolungamento del contratto l'ho firmato perché credo nel progetto di Commisso, la maglia numero 10 per me è un sogno"