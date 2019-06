Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus, si è presentato alla stampa in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Accoglienza al San Paolo? Non so cosa dire, se mi applaudono sarà una manifestazione d'amore, se mi fischiano sarà comunque amore. Uscirò volendogli bene come prima sia in un caso che nell'altro".