Accardi: "Osimhen il vero e unico colpo in Serie A finora? Finalmente c'è una società che ha il coraggio di andare a prendere giocatori forti ma giovani"

Calciomercato Napoli - A TMW Radio, durante A Tutto Mercato è intervenuto l'agente Fifa Beppe Accardi, che ha parlato di mercato.

Osimhen il vero e unico colpo in Serie A finora?

"Finalmente c'è una società che ha il coraggio di andare a prendere giocatori forti ma giovani. In tante altre squadre stanno arrivando elefanti che si portano dietro solo il nome. Lo conosco e credo sia uno dei prospetti più importanti al mondo della sua età. Va apprezzato il fatto che il Napoli abbia speso tanti soldi per un giocatore del genere. La finale di Champions ci ha insegnato che non abbiamo il coraggio di fare delle scelte importanti. I talenti sono dappertutto, lo dimostra il Bayern Monaco. Il fatto che il Napoli abbia preso un giovane così importante vuol dire qualcosa. Con Gattuso crescerà"