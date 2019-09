Accardi a CN24: "Mi aspettavo un altro grande colpo dal Napoli, è un bene che Icardi sia andato a Parigi. Azzurri ed Inter più vicini alla Juve"

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Accardi, agente FIFA, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Verdi voleva andare a giocare, hanno fatto un affare perché è stato ceduto un giocatore marginale che non poteva restare in quella situazione ad una cifra importante. Lozano è un grandissimo giocatore, appena entrerà nelle giuste corde e capirà le difficoltà del calcio italiano può dare grosse soddisfazioni al Napoli. Pensavo potesse arrivare un altro grande colpo in azzurro e credo che la dirigenza ci abbia provato, eravamo tutti convinti che la querelle Icardi si concludesse con il giocatore al Napoli. Alla fine della fiera, è un bene per il Napoli che le cose siano andate così.

Accardi su Icardi