Abbondanza: "Tra Milik e Mertens tratterrei il belga, è difficile trovare un giocatore così forte alla sua età”

Ultime notizie Napoli. Sandro Abbondanza, ex attaccante azzurro, parla a Marte Sport Live:

“Il miglior allenatore del Napoli nel decennio 1970-80? Ho giocato soltanto Chiappella, con Vinicio feci soltanto la preparazione estiva, poi me ne andai via a novembre. Con Pesaola ho fatto un’amichevole a Bari, mi sembra. Il Petisso era quello più simpatico e sveglio, ma il mio preferito è sicuramente Vinicio: ha portato qualcosa di nuovo anche dal punto di vista della preparazione, effettuata a ritmo sostenuto. Facevamo gli scatti in salita. C’era l’allenamento del mercoledì mattina con la palla che era pazzesco. Ha portato un gioco ed è stato il primo coraggioso. Sono per Vinicio anche se con lui non ho avuto un buon rapporto. Tra Milik e Mertens tratterrei Mertens, è difficile trovare un giocatore così forte alla sua età”.