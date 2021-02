Abbondanza: "Settore giovanile del Napoli? Fiato sprecato, a De Laurentiis non interessa"

Calcio Napoli - Alessandro Abbondanza, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Settore giovanile del Napoli? E’ fiato sprecato, ormai sono 15 anni che De Laurentiis dimostra di non essere minimamente interessato a questo aspetto. Le colpe non sono solo di Gattuso perché l’anno scorso anche i risultati sono stati deludenti”.