7 Gold, Giavenni: "L'interesse del Napoli per Romagnoli c'è, piace anche alla Juve e all'estero"

Jacopo Giavenni, giornalista di 7 Gold, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Pioli non è a rischio, nemmeno se dovesse perdere con il Napoli, perché si sono visti segnali incoraggianti, le prestazioni sono migliorate nonostante i risultati negativi. Contro la squadra partenopea Pioli dovrebbe schierare ancora la difesa a 4 anche se in questi giorni proverà quella a 3 per sfruttare al meglio la risorsa Caldara, anche se dovranno essere verificale le condizioni del calciatore. Per quanto riguarda le assenze pesanti di Bennancer e Chalanoglou, considerate le ultime prestazioni, dovrebbero giocare Biglia e Rebic, dovrebbe tornare dal primo minuto anche Muscchio al posto di Duarte che non ha dato garanzie tecniche nelle ultime apparizioni. Dal punto di vista tattico, Piatek sta avendo delle difficoltà, dal punto di vista mentale c'è un'involuzione anche perché segna poco, onestamente è abbastanza inspiegabile, viene da chiedersi qual è il vero Piatek, se quello della scorsa stagione o questo. L'esito di questa stagione credo che sarà decisivo per Romagnoli e Donnarumma, il loro futuro passerà dal risultato finale ma anche dalle prospettive e dalle ambizioni della società, il portiere sicuramente ha più mercato ma la stagione può dire ancora molto. L'interesse del Napoli ma anche quello della Juventus per il centrale c'è, Romagnoli comunque, ha anche estimatori all'estero, soprattutto Premier e Ligue1. Il Bologna credo mantenga un leggero vantaggio per Ibrahimovic ma per una questione affettiva con Mihailovic, il Milan sta lavorando a fari spenti e potrebbe mettere sul tavolo altri fattori, ad esempio un ingaggio più alto e altre ambizioni".