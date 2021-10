Ultimissime formazioni Napoli-Torino, Sky: ancora out Meret e Lozano

Ultimissime formazioni Napoli-Torino Sky. A poche ore dalla partita dell'ottava giornata di Serie A, arrivano aggiornamenti di formazione da Sky su Napoli-Torino. Allo stadio Diego Armando Maradona si sfidano la SSC Napoli di Luciano Spalletti che ospita il Torino di Ivan Juric. Giungono dalla redazione di Sky Sport le ultime di formazione Napoli Torino.

Formazione Napoli-Torino, le ultimissime scelte di Spalletti e Juric

Il Napoli di Spalletti continua a vincere e non ha intenzione di cambiare (o almeno stravolgere) l'11 iniziale. Perché secondo le ultimissime di formazioni da Sky per il Napoli dovrebbero scendere in campo ancora Ospina, Rrahmani e Lozano a discapito di Meret (ormai considerato alternativa), Manolas (infortunato) e Lozano (rientrato dopo dagli impegni in Nazionale). Ballottaggio tra Zambo Anguissa e Demme, con il primo favorito. Dovrebbe scendere in campo così il Napoli di Spalletti:

Ultime formazioni Sky NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti

Diversi dubbi di formazione anche per il Torino Ivan Juric che ritrova Belotti, ma non al meglio della forma. Anche se arrivato soltanto ieri dalla Nazionale è Sanabria il favorito in avanti. Djidji torna dopo aver scontato la squalifica. A centrocampo potrebbe rivedersi Baselli dal primo minuto. Può scendere così al Maradona il Torino di Juric:

Ultime formazioni Sky TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Baselli, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: Juric