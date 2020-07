Sport Mediaset, le ultime di formazione: Ospina e Manolas dal primo minuto, Callejon in vantaggio su Lozano

I colleghi di Sport Mediaset hanno ipotizzato quelle che potrebbero essere le scelte di Gattuso e Gotti per Napoli-Udinese:

NAPOLI - Callejon scavalca Lozano per un posto da titolare nel tridente. Si rivede Ospina tra i pali, mentre Manolas prende il posto di Maksimovic in difesa. In regia ballottaggio Demme-Lobotka. La bella notizia è il ritorno tra i convocati di Malcuit dopo nove mesi. Squalificato Di Lorenzo, out Younes e Llorente.

UDINESE - Jajalo e Teodorczyk, alle prese con una distorsione al ginocchio, sono out. Per il primo, ha detto Gotti in conferenza stampa, la stagione potrebbe essere già finita. In attacco sarà Nestorovski a prendere il posto dello squalificato Okaka.