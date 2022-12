Reggina-Inter, le formazioni ufficiali: Simone Inzaghi si affida al tandem Lukaku-Dzeko

Tra poco in campo Reggina-Inter, prove generali per i nerazzurri di Simone Inzaghi in vista del match del 4 gennaio contro il Napoli:

Le formazioni ufficiali

REGGINA (4-3-3): 1 Ravaglia; 13 Bouah, 6 Loiacono, 28 Gagliolo, 98 Giraudo; 8 Crisetig, 37 Majer, 94 Liotti; 21 Ricci, 9 Gori, 11 Cicerelli. A disposizione: 12 Aglietti, 22 Colombi, 3 Cionek, 5 Dutu, 14 Fabbian, 17 Di Chiara, 19 Santander, 24 Agostinelli, 26 Zucco, 30 Paura, 31 Canotto, 99 Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-1-1): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 90 Lukaku. A disposizione: 21 Cordaz, 55 Brazao, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 14 Asllani, 36 Darmian, 42 Curatolo, 45 Carboni, 47 Fontanarosa, 50 Stankovic, 53 Biral. Allenatore: Simone Inzaghi.