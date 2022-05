Probabili formazioni Spezia-Napoli: le scelte di Thiago Motta e Spalletti

Domani è il giorno di Spezia Napoli, l'ultima partita del campionato italiano di Serie A. Ci sono le ultime per le formazioni con diversi ballottaggi aperti per i due allenatori e diverse sorprese di formazioni. Svelate le possibili scelte riguardo le formazioni Spezia Napoli di Serie A.

Le ultimissime sull formazioni di Spezia Napoli di Serie A. Si scende in campo con la 38eseima giornata. Probabili formazioni Spezia Napoli, con diverse novità di scelte per i due allenatori Thiago Motta e Spalletti. Una sfida non particolarmente sentita visto che sono già stati raggiunti gli obiettivi stagionali. All'andata ci fu una vittoria a sorpresa della squadra Ligure al Maradona. Spezia Napoli, le probabili formazioni di Thiago Motta e Spalletti.

Sono queste le possibili scelte di formazioni Spezia Napoli:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Antiste; Manaj.

Indisponibili: Colley, Bastoni S., Hristov, Reca. Squalificati - Gyasi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Osimhen.

Indisponibili: Lozano, Ounas. Squalificati: - .

38esima giornata Serie A

Venerdì 20 maggio

Torino-Roma, ore 20:45 (DAZN)

Sabato 21 maggio

Genoa-Bologna, ore 17:15 (DAZN)

Atalanta-Empoli, ore 20:45 (DAZN/SKY)

Fiorentina-Juventus, ore 20:45 (DAZN/SKY)

Lazio-Hellas Verona, ore 20:45 (DAZN/SKY)

Domenica 22 maggio