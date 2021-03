Probabili formazioni Sky, Napoli-Bologna: Mertens e Zielinski non al meglio! Osimhen a disposizione, tornano dal 1' Ospina, Koulibaly e Ghoulam

Napoli - Probabili formazioni Sky, Napoli-Bologna: Mertens e Zielinski non al meglio! Osimhen a disposizione. Il Napoli affronterà il Bologna al Maradona nella prossima giornata che si giocherà domenica alle ore 20:45. Scelte ancora non definitive per Gennaro Gattuso che deve fare i conti con Zielinski e Mertens non al meglio dopo la partita contro il Sassuolo. Torna, invece, a disposizione Victor Osimhen che segnò l'ultimo gol in campionato con la maglia del Napoli proprio un girone fa nell'andata contro il Bologna. Torna anche Ospina dal primo minuto.

Probabili formazioni Sky Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.