Probabili formazioni Napoli-Inter: Mazzarri sorprende, le scelte di Inzaghi

Formazioni Napoli Inter 2023/24. La prossima partita di Serie A vede scendere in campo Napoli Inter che si giocheranno 3 punti molto importanti per la classifica Serie A. Andiamo a vedere quelle che sono le probabili formazioni Napoli Inter.

Probabili formazioni Napoli Inter: le scelte di Mazzarri e Inzaghi

Nel NapoliOsimhen è pronto a riprendersi il posto nell’XI di partenza anche se difficilmente farà 90 minuti. Mazzarri monitora Zielinski che però dovrebbe stringere i denti ed essere titolare in mediana. Ai box sia Mario Rui che Olivera, Mazzarri stavolta sposta Natan nel ruolo di terzino sinistro e affianca Ostigard a Rrahmani. Juan Jesus in panchina.

Per l'Inter c'è Bastoni che si è allenato ancora a parte e non sarà convocato per il big match del 'Maradona'. Dumfries torna titolare sulla destra, con Darmian arretrato in difesa. In mediana Calhanoglu sarà il regista con Barella e Mkhitaryan ai propri lati. In attacco nessuna sopresa: Lautaro e Thuram guideranno ancora una volta la squadra dopo aver riposato a Lisbona. Queste le probabili formazioni Napoli Inter: