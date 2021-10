Napoli-Torino, la probabile formazione scelta da Spalletti: si rivedono Meret e Politano, conferme in difesa

Ottava giornata di Campionato e nuova possibilità per la capolista Napoli di dare un calcio al passato recente. Arriva al Maradona Ivan Juric dopo quel maledetto pareggio col Verona della scorsa annata. Stavolta torna a sfidare il Napoli ma sulla panchina del Torino. Stavolta però il Napoli si presenta da capolista che ha tutte le intenzioni di allungare sulle inseguitrici.

Napoli-Torino le probabili formazioni

C'è però da fare i conti con i rientranti dalle nazionali. Quindi tra i pali si rivedrà Meret dopo le belle parole spese da Spalletti in conferenza stampa. Ospina riposerà dopo gli impegni con la Colombia, così come Lozano. Pertanto in attacco dal primo minuto si rivedrà Politano sulla fascia destra. Insigne inamovibile dalla fascia sinistra a supporto di Osimhen. Elmas partirà dalla panchina con Zielinski titolare alla ricerca della forma migliore. Conferme in difesa per Rrahmani a far coppia con Koulibaly: ancora panchina per Manolas. Per i rientranti dagli infortuni Demme e Mertens ci sarà invece la possibilità di mettere qualche minuto nelle gambe nella ripresa.