Sportitalia - Napoli-Inter, le probabili formazioni: Fabian titolare, De Vrij ed Eriksen in campo

Ultime notizie Napoli. Ecco le formazioni di Napoli-Inter secondo il sito ufficiale Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia.

"A San Siro, il Napoli s’impose per 1-0 con un gol di Fabian Ruiz, questa sera, l’Inter proverà a ribaltare le sorti del match.

Tra le fila del Napoli l’attenzione è rivolta su Fabiàn Ruiz e Mertens, entrambi reduci da qualche problema fisico in settimana. Entrambi dovrebbero comunque giocare. Per il resto nessuna sorpresa negli undici che Gattuso schiererà in campo.

Per quanto riguarda i nerazzurri, non saranno del match Vecino, D’Ambrosio, Godin e Agoumé. Recuperato in extremis De Vrij. Eriksen dovrebbe partire dal primo minuto".

Napoli-Inter, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso