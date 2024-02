Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: Calzona rilancia Osimhen dal 1', Xavi ha un solo dubbio in difesa

Il nuovo Napoli di Francesco Calzona scenderà in campo, domani allo stadio Maradona, contro il Barcellona, nella gara valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League. L'avversario non è dei più semplici, anche se i blaugrana non stanno vivendo una stagione semplice.

Francesco Calzona - Khvicha Kvaratskhelia

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

QUI NAPOLI - Calzona ha avuto a disposizione soltanto la seduta di rifinitura di questo pomeriggio per avere un primo approccio con la squadra e domani mattina scioglierà le riserve sulla formazione da mandare in campo. Confermato Meret tra i pali, la difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, preferito a Mazzocchi e a Olivera. Anguissa e Lobotka confermati in mediana, dubbio sulla tenuta fisica di Traorè che si gioca il posto con Cajuste. In attacco torna Osimhen, con Kvaratskhelia e Politano.

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

QUI BARCELLONA - Xavi si presenta al Maradona con diverse defezioni e con alcuni calciatori non al meglio, come Joao Felix. Unico dubbio in difesa con Íñigo favorito su Cubarsì. Tra i pali Ter Stegen con Kounde, Araujo e Cancelo a completare il pacchetto difensivo. De Jong, Christensen e Gundogan formeranno il terzetto di centrocampo con Lamine Yamal, Lewandowski e Pedri in attacco.