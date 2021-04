Juventus-Napoli, i convocati di Pirlo: reintegrati Dybala, Mckennie e Arthur

Alle 18,45 in campo Juventus e Napoli per il recupero della terza giornata di campionato. I bianconeri hanno diramato le convocazioni per la sfida contro gli azzurri. Pirlo ha reintegrato Dybala, Mkennie e Arthur.

I convocati di Andrea Pirlo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Correia.