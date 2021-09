Formazioni ufficiali Sampdoria-Napoli: Spalletti lancia Lozano dal 1' e conferma Rrahmani

Formazioni ufficiali Sampdoria Napoli. Il match Sampdoria-Napoli si giocherà alle ore 18:30 e sarà valido per la quinta giornata del calendario di Serie A della nuova stagione che propone un grande match per le prime giornate del 2021/22. Formazioni Sampdoria Napoli, un match molto importante per entrambe le squadre che si sfidano allo stadio Marassi. Sampdoria Napoli formazioni, le scelti ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni Sampdoria Napoli, le scelte ufficiali

SAMPDORIA - Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disp. Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. All. D'Aversa.



NAPOLI - Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. A disp. Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Elmas, Ounas, Petagna, Politano. All. Spalletti

Calendario Serie A - 5a giornata

21/9 18:30 Bologna-Genoa DAZN

21/9 20:45 Atalanta-Sassuolo DAZN/SKY

21/9 20:45 Fiorentina-Inter DAZN

22/9 18:30 Salernitana-Hellas Verona: DAZN

22/9 18:30 Spezia-Juventus: DAZN

22/9 20:45 Cagliari-Empoli: DAZN

22/9 20:45 Milan-Venezia: DAZN e Sky

23/9 18:30 Sampdoria-Napoli : DAZN

: DAZN 23/9 18:30 Torino-Lazio: DAZN e Sky

23/9 20:45 Roma-Udinese: DAZN