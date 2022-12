Formazioni ufficiali Napoli-Crystal Palace: J.Jesus, Elmas e Kvaratskhelia titolari, le scelte di Spalletti

Formazioni ufficiali Napoli Crystal Palace. Comunicate le formazioni di Napoli Crystal Palace, il match dell'amichevole che si gioca oggi alle ore 16:00 (italiane).

Formazioni Napoli Crystal Palace è il match amichevole di giornata degli azzurri allenati da Spalletti che giocano in Turchia in ritiro, si scende in campo alle ore 16:00. Napoli Crystal Palace formazioni, le scelte ufficiali dei due allenatori su CalcioNapoli24:

NAPOLI - 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CRYSTAL PALACE - 4-3-3: Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Olise, Zaha

