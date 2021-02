Formazioni ufficiali Granada-Napoli Europa League: Gattuso tiene fuori Bakayoko e Zielinski!

Formazioni ufficiali Granada Napoli. Il match Granada-Napoli si giocherà alle ore 21 e sarà valido per l'andata dei sedicesimi Europa League. Si sfidano Granada e Napoli in Spagna con il match d'andata. Formazioni Granada Napoli, un match molto importante per entrambe le squadre. Granada Napoli formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Sedicesimi di finale di Europa League: 18 febbraio 2021 ore 21:00 Granada-Napoli

Granada Napoli formazioni ufficiali

GRANADA (4-3-3) - Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Yangel Herrera; Kenedy, Jorge Molina, Machis. A disposizione : Banacloche, Fabrega, Nehuen Perez, German, Brice, Antonio Puertas, Victor Diaz, Alberto Soro, Ruiz Sanchez.

- Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Yangel Herrera; Kenedy, Jorge Molina, Machis. : Banacloche, Fabrega, Nehuen Perez, German, Brice, Antonio Puertas, Victor Diaz, Alberto Soro, Ruiz Sanchez. NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Idasiak, Costanzo, Zedadka, Bakayoko, Zielinski, Labriola, D’Agostino, Cioffi

Sedicesimi Europa League

Questi i match di Sedicesimi Europa League:

Giovedì 18 febbraio alle 18:55

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Stella Rossa-Milan

Slavia Praga-Leicester

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Olympiacos-PSV

Giovedì 18 febbraio alle 21

Benfica-Arsenal

Anversa-Glasgow Rangers

Salisburgo-Villarreal

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax